中国银行关闭朝鲜外贸银行账户（更新版）

路透北京5月7日（记者 谢衡/Megha Rajagopalan） - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二称，已向朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金转账业务。

美国3月宣布对朝鲜外贸银行进行制裁，称其帮助向朝鲜核项目提供资金。中国银行并未给出关闭朝鲜外贸银行账户的原因，也不肯进一步予以置评。

这是国际社会对朝鲜核项目和弹道导弹项目施压以来，中国机构首次公开采取行动，限制与朝鲜的往来。

“我认为这是非常值得注意的行动，”中国中央党校朝鲜问题专家张琏瑰指出，并表示中国银行可能担忧其声誉，因此关闭了朝鲜外贸银行的账户。

“该举动既有政治考虑，也有自身利益的考虑。”

“我们欢迎包括中国银行在内的全球各家银行宣布关闭朝鲜外贸银行账户的报道，”美国财政部一名高级官员周二称，并表示朝鲜外贸银行促成数百万美元的交易让朝鲜军火商受益。

该官员还指出，美国财政部长雅各布·卢3月访问北京期间与中国官员讨论了这个问题。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。