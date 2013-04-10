旅行社称中国丹东赴朝游暂停发团

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京4月10日 - 中国丹东的旅行社周三称，当地政府已通知旅行社赴朝游暂停发团。近几周朝鲜半岛紧张局势升级，朝鲜屡屡对韩国和美国发出战争威胁。
一名旅行代理在电话里告诉路透，周三起赴朝游一律暂停发团，何时恢复不得而知。
这名要求匿名的旅行代理称：“我认为，这是由于当前朝鲜的局势。”
另有四家旅行社亦证实已暂停赴朝游，其中一家旅行社称接到了丹东旅游管理部门的通知。目前尚无迹象表明中国全国范围内叫停赴朝游。
位于北京的高丽旅行社（KoryoTours）导游Hannah Barraclough称，该机构未接到暂停赴朝游的通知。
中国国家旅游局官员张坚钟称，未听说暂停赴朝游。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。