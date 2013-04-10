旅行社称中国丹东赴朝游暂停发团

路透北京4月10日 - 中国丹东的旅行社周三称，当地政府已通知旅行社赴朝游暂停发团。近几周朝鲜半岛紧张局势升级，朝鲜屡屡对韩国和美国发出战争威胁。

一名旅行代理在电话里告诉路透，周三起赴朝游一律暂停发团，何时恢复不得而知。

这名要求匿名的旅行代理称：“我认为，这是由于当前朝鲜的局势。”

另有四家旅行社亦证实已暂停赴朝游，其中一家旅行社称接到了丹东旅游管理部门的通知。目前尚无迹象表明中国全国范围内叫停赴朝游。

位于北京的高丽旅行社（KoryoTours）导游Hannah Barraclough称，该机构未接到暂停赴朝游的通知。

中国国家旅游局官员张坚钟称，未听说暂停赴朝游。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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