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时事要闻 | 2013年 4月 12日 星期五 13:45 BJT

中国并未增兵中朝边境--新华社

路透北京4月12日 - 新华社周五报道，中国并未在中朝边境地带增加驻军。

“有关(中国增兵的)报道不符合事实”，新华社援引中国国防部新闻事务局的说法称，并对外媒有关边境增兵的报道作出回应。

根据新华社英文报道，国防部发言人称，“中方高度关注当前朝鲜半岛形势的发展变化，一贯致力于维护东北亚地区的和平与稳定。”（完）

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