中国并未增兵中朝边境--新华社

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京4月12日 - 新华社周五报道，中国并未在中朝边境地带增加驻军。
“有关(中国增兵的)报道不符合事实”，新华社援引中国国防部新闻事务局的说法称，并对外媒有关边境增兵的报道作出回应。
根据新华社英文报道，国防部发言人称，“中方高度关注当前朝鲜半岛形势的发展变化，一贯致力于维护东北亚地区的和平与稳定。”（完）
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路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。