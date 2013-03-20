联合国制裁不影响朝鲜有钱人的生活

路透北京3月20日(记者 Megha Rajagopalan) - 朝鲜上层人士现在仍可以不费力地从中国购买最新款相机、平板电视和其他消费品，联合国的制裁措施似乎并没有影响到他们享受生活。

朝鲜驻北京使馆附近销售电器、香水等的商店依然生意兴隆，等待登机前往平壤的朝鲜人常常携带有冰箱、洗衣机等物品。

可以肯定的是，新的联合国制裁措施禁止向朝鲜出口奢侈品，但并没有特别禁止向其出口此类商品。但上层朝鲜人在北京的大肆采购活动显示，他们的生活没有受到制裁的影响。

“顾客可以在这里选购厨房家电，我们也可以直接向朝鲜发货，”朝鲜驻华使馆后面的一家商店的曹姓店主表示。“根本没问题。”

根据中国海关的数据，中国去年向朝鲜出口了价值7,750万美元的珍珠、宝石、贵金属和贵金属币。同时还出口了2.669亿美元的电视及音响设备，比2007年的出口额增加两倍还多。

中国海关总署对路透要求置评的传真未作回应。中国政府已经表示过希望最新的联合国制裁措施得到执行。

近期的一个周六，在北京首都机场可以看到在朝鲜高丽航空公司柜台前办理手续的朝鲜人纷纷携带着新的冰箱、干洗机和大电视等物品。

“朝鲜人坐飞机时，通常携带着很多、很多消费类商品，”经常往来于北京与平壤的非政府组织Choson Exchange执行董事Andray Abrahamian说。“可以看到有很多平板电视。”

到平壤的游客表示，有钱人在朝鲜很容易买到贵重商品。

“朝鲜大街上当然有很多宝马和奔驰，”澳大利亚历史学副教授Stewart Lone表示。他经常前往平壤给学生上英语课。他常见到的贵重商品是酒类，特别是芝华士12年。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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