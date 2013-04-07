中国驻朝鲜使领馆运转正常

路透上海4月7日 - 中国外交部发言人洪磊周日表示，目前中国驻朝鲜使领馆运转正常。中国政府已要求朝方按照《维也纳外交关系公约》等国际法和国际惯例，切实保障中国驻朝使领馆人员的安全。

洪磊在就朝方要求驻朝使团和国际机构明确“有事时”疏散计划答记者问时作出上述表示。他并称，中方将切实维护中国在朝公民和中资机构的合法权益和安全。

“当前朝鲜半岛形势不断紧张升级，中方对此表示严重关切。”他说。

经历持续数周的唇枪舌剑后，朝鲜当局建议外国驻朝使馆考虑在局势恶化的情况下撤离使馆人员，但周六并未出现这些使馆人员撤离的迹象。

朝鲜当局告知驻朝外交机构，从下周三开始或无法保证这些机构人员的安全。美韩联合军演仍在进行，将持续至4月底，而朝鲜已宣称冲突或不可避免。(完)

发稿 刘昕; 审校 张喜良

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