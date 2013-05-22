金正恩派特使崔龙海访华(更新版)

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔/北京5月22日（记者 Ju-min Park/白宾） - 朝鲜派军方高官作为金正恩特使前往中国进行访问，随行的还有一个高层代表团，此举似乎是想修缮受损的中朝关系。
朝鲜代表团团长是朝鲜人民军总政治局局长崔龙海，这是继金正恩姑父张成泽去年8月访问中国后来华访问的最高级别朝鲜官员。
朝鲜2月进行第三次核试验，随后中国支持联合国制裁朝鲜并开始向朝鲜的银行施压，中朝关系因此受损。
朝鲜中央通讯社报道称，中国驻朝鲜大使到机场为代表团送行。
新华社报道称，全国政协副主席、中共中央对外联络部部长王家瑞在北京会见了崔龙海。报道没有提供其他详情。
崔龙海是金正恩权力圈的人物之一，长期以来一直担任政治管理工作，并无军队背景，但去年出人意料地被授予人民军次帅军衔。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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