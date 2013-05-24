崔龙海向习近平转交金正恩亲笔信

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京5月24日 - 中国官方媒体报道称，金正恩特使崔龙海(Choe Ryong-hae)周五向中国国家主席习近平转交了一封朝鲜最高领导人金正恩的信函。
中新网在其网站上报道称，崔龙海周五转交了金正恩给习近平的亲笔信。
据报道，崔龙海对习近平表示，朝鲜愿意采取积极行动，维护朝鲜半岛和平稳定。
他同时还说道，朝方愿与有关各方共同努力，通过六方会谈等多种形式的对话协商妥善解决相关问题。（完）
编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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