独家：朝鲜军方拥护金正恩接班 但将实行集体领导

据一位接近平壤和北京的消息人士透露，朝鲜领导人金正日去世後，新一代年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽以及军方共同掌权，意味着该国将转向集体领导制；军方承诺拥戴金正恩接班。消息人士还称中国政府也是在周一早些时候才获悉金正日死讯，与朝鲜官方媒体宣布死讯是同一天。路透