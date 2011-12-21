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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 06:54 BJT

独家：朝鲜军方拥护金正恩接班 但将实行集体领导

据一位接近平壤和北京的消息人士透露，朝鲜领导人金正日去世後，新一代年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽以及军方共同掌权，意味着该国将转向集体领导制；军方承诺拥戴金正恩接班。消息人士还称中国政府也是在周一早些时候才获悉金正日死讯，与朝鲜官方媒体宣布死讯是同一天。路透

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