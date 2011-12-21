独家：朝鲜军方拥护金正恩接班 但将实行集体领导(更新版)

12月21日金正恩与朝鲜高级将领瞻仰金正日遗体的图片。 REUTERS/KRT via REUTERS TV

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路透北京12月21日电（记者 Benjamin Kang Lim）---据一位接近平壤和北京的消息人士透露，朝鲜领导人金正日去世後，新一代年轻领袖金正恩将与其姑父张成泽（Jang Song-thaek）以及军方共同掌权，意味着该国将转向集体领导制。

该消息人士还表示，军方承诺拥戴金正恩接班。朝鲜建国以来一直由金氏家族领导。

消息人士称，中国政府也是在周一早些时候才获悉金正日死讯，与朝鲜官方媒体宣布死讯是同一天。金正日是周六（12月17日）去世的。

该消息人士不愿具名，但他过去曾准确预测重大事件，包括2006年在朝鲜首次核试验之前就告知路透此事。

该消息人士称，在军方表态支持金正恩接班後，朝鲜目前看来局势稳定。

当被问及朝鲜是否可能发生军事政变时，该消息人士表示："可能性非常低。军方承诺拥戴金正恩。"

该消息人士称，朝鲜眼下没有军事强人，将转为由金正恩、张成泽和军方集体领导。

现年65岁的张成泽是金正日的妹夫，金正恩的姑父，他在2009年进入该国最高领导机构国防委员会。他和他的妻子金敬姬(Kim Kyong-hui)被视为是幕後决策者。朝鲜军方的後起之秀李英浩(Ri Yong-Ho)也是关键人物，他目前是朝鲜最高级别将领。

分析人士称，金正恩有其自身的支持者，但还未强大到巩固其权力的地步。

韩国朝鲜问题专家郭宇环(Koh Yu-hwan)表示：“我知道，他(金正恩)有能力打造一个年轻一代的支持团队。”

“所以新的朝鲜领导层并非都是七十几岁的老人，加上张成泽这样六十开外的资深人士。这些年轻的金正恩支持者将很快崛起。”

郭宇环表示，这个权力安排是金正日在去世前就安排好的。

“(金正日去世後)这几天的相对平静说明，这是有效的。如果不能顺利运转，朝鲜或出现的是一段较长时间的“傀儡统治”时期，会伪造金正日仍然在世的假象。”

他表示，金正恩至少暂时会接受目前的安排。

“考虑到他父亲和祖父的强权统治传统，金正恩的日子不会太好过。”

美国战略研究中心太平洋论坛总裁柯萨(Ralph Cossa)表示，朝鲜统治集团齐心协力是合乎情理的。

“他们都是该政权存活下去的既得利益者。我认为朝鲜政权将保持稳定，至少短期内如此。”

上述消息人士并表示，朝鲜周一试射一枚导弹，以警告美国不要轻举妄动。

他指出，朝鲜试射导弹，是想证明他们有能力自卫，但除非美国和韩国挑衅，否则朝鲜近期不大可能进行核试验。

中国外交部发言人刘为民周二称，欢迎朝鲜新领导人在合适时候访华。中国国家主席胡锦涛和副主席习近平等领导人周二前往朝鲜驻华使馆吊唁金正日。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：朱淑珍/王燕焜

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