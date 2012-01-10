日本和朝鲜官员在华密会--报导

日本媒体报道，朝鲜正与日本在中国举行秘谈，据信是金正日去世後两国首次接触。日本共同社引述消息人士的话称，日本前绑架问题担当大臣中井洽周一会见朝鲜代表，就朝鲜1970和1980年代绑架日本公民的问题举行会谈。而据《每日新闻》，双方据信还商讨了重启政府间谈判的条件。路透