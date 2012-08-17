胡锦涛会见张成泽 对朝鲜洪灾表示慰问

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透北京8月17日电---中国国家主席胡锦涛周五会见朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽。
据中国广播电台报导，胡锦涛会见张成泽时说，“多年来，张成泽同志为发展中朝睦邻友好做了大量的工作。”
胡锦涛还对朝鲜近来遭遇洪涝灾害表示慰问。
“我们相信在以金正恩第一书记为首的朝鲜劳动党的领导下，朝鲜人民一定能够战胜洪涝灾害，建设美好家园。”
张成泽本周来华访问，被看作是金正恩努力探索复苏朝鲜经济途径的最新迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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