胡锦涛会见张成泽 对朝鲜洪灾表示慰问

路透北京8月17日电---中国国家主席胡锦涛周五会见朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽。

据中国广播电台报导，胡锦涛会见张成泽时说，“多年来，张成泽同志为发展中朝睦邻友好做了大量的工作。”

胡锦涛还对朝鲜近来遭遇洪涝灾害表示慰问。

“我们相信在以金正恩第一书记为首的朝鲜劳动党的领导下，朝鲜人民一定能够战胜洪涝灾害，建设美好家园。”

张成泽本周来华访问，被看作是金正恩努力探索复苏朝鲜经济途径的最新迹象。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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