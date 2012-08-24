独家：金正恩寻求下月访华

朝中社8月18日发布的朝鲜领导人金正恩(中)视察驻岛军事单位的图片。 REUTERS/KCNA

路透北京8月24日电(记者 Benjamin Kang Lim)---与朝鲜和中国政府有关的一名消息人士周五对路透表示，朝鲜领导人金正恩寻求下月访问中国。

这将是自金正恩执政以来首次访问海外。此前，金正恩的姑父张成泽高调访问北京，张成泽是朝鲜第二号实权派人物。

消息人士称：“这次访问旨在彼此了解。”该消息人士曾准确预测过很多事，包括2006年朝鲜首次进行核试验以及张成泽在朝鲜政权内的崛起。

这名消息人士表示：“这将是一次国事访问。商讨此事也是张成泽访华时的重要任务之一。”

他说，朝鲜很可能会进行第三次核试验，除非美韩同意朝鲜提出的签署永久和平协议、以替代之前停战协议的要求。

“朝鲜无疑有进行第三次核试验的能力，但中国对此强烈反对。”

“朝鲜希望以永久和平条约取代停战协议，条件是放弃第三次核试验。朝鲜半岛战争已过去60年了，现在是时候缔结和平条约，正式结束战争了。”

中国外交部拒绝立即对此消息置评。（完）编译：靳怡雯 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。