独家：金正恩寻求下月访华

美国参议院外交事务委员会赞成蒂勒森担任国务卿
路透华盛顿1月23日 - 美国参议院外交事务委员会周一以微弱多数批准特朗普提名埃克森美孚前董事长蒂勒森担任国务卿。 投票结果为11票赞成10票反对，该委员会所有共和党成员均投票支持，所有民主党成员均投票反对。 蒂勒森的提名在交由参议院全体表决时料将获得确认。在由100位议员组成的参议院中，共和党占52个席次。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京8月24日电(记者 Benjamin Kang Lim)---与朝鲜和中国政府有关的一名消息人士周五对路透表示，朝鲜领导人金正恩寻求下月访问中国。
这将是自金正恩执政以来首次访问海外。此前，金正恩的姑父张成泽高调访问北京，张成泽是朝鲜第二号实权派人物。
消息人士称：“这次访问旨在彼此了解。”该消息人士曾准确预测过很多事，包括2006年朝鲜首次进行核试验以及张成泽在朝鲜政权内的崛起。
这名消息人士表示：“这将是一次国事访问。商讨此事也是张成泽访华时的重要任务之一。”
他说，朝鲜很可能会进行第三次核试验，除非美韩同意朝鲜提出的签署永久和平协议、以替代之前停战协议的要求。
“朝鲜无疑有进行第三次核试验的能力，但中国对此强烈反对。”
“朝鲜希望以永久和平条约取代停战协议，条件是放弃第三次核试验。朝鲜半岛战争已过去60年了，现在是时候缔结和平条约，正式结束战争了。”
中国外交部拒绝立即对此消息置评。（完）编译：靳怡雯 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京1月23日 - 新华社周一报道，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透巴黎1月22日 - 法国传统左翼人士Benoit Hamon周日在初选第一轮中获胜，他将与法国前总理瓦尔斯(Manuel Valls)对阵，争夺左翼党派总统候选人资格。法国将于春季举行大选。