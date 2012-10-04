金正恩曾希望9月访华 中方低调推延--消息人士

韩国法院驳回特别检察官搜查青瓦台申请--韩联社
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四指出，特别检察官办公室为调查干政丑闻申请搜查总统府青瓦台的要求，遭法院驳回。 负责调查贪腐丑闻的特别检察官小组稍早表示，本月稍早青瓦台阻止一次搜查行动后，检方已向法院申请搜查青瓦台。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透北京10月3日电（记者 林洸耀）---两位消息人士称，朝鲜领导人金正恩曾希望9月访华，不过由於中国领导层换届和其他一些原因，中国低调推延了这一请求。
一位消息人士表示，此举也暗示中国可能希望朝鲜承诺放弃核计划。朝鲜今年4月曾不顾中国警告发射火箭。
金正恩的姑父张成泽8月访华时转达了金正恩希望9月访华的想法。
不过中国谨慎地推延了该请求，此事从未公开。中国共产党正忙于准备将於11月8日召开的十八大。
金正恩访华并没有新的时间表。
“金正恩希望(9月)访华，但是当时不是个合适的时间。中国领导人的日程表排的很满……中国方面认为，金正恩得带来些正面的东西。”要求匿名的消息人士表示，所指的是朝鲜需要放弃进行第三次核试验的威胁。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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