中国敦促联合国慎重通过涉朝决议

路透北京1月21日 - 中国外交部发言人洪磊周一称，对于朝鲜去年12月发射火箭，联合国安理会的反应要慎重、适度，避免局势轮番升级。

洪磊在例行记者会上称：“我们对朝方在国际社会普遍表明关切的情况下实施发射表示遗憾。”

“同时中方认为，安理会的反应要慎重、适度，应有利于维护半岛和平稳定大局，避免局势轮番升级。”

联合国外交人士日前表示，美国同中国已就一项谴责朝鲜发射火箭的联合国安理会决议草案达成初步协议。

这些要求匿名的驻联合国代表称，该决议不会对朝鲜施加新的制裁措施，但将呼吁扩大对该国现行的制裁措施。他们还补充说，中国支持这项决议草案，对朝鲜可谓一大外交打击。

中国是朝鲜唯一的主要外交盟友。在朝鲜2006年及2009年进行核试验后，中国曾支持联合国制裁朝鲜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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