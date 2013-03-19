中国指责美国加强对朝导弹防御（更新版）

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月18日 - 中国周一表示，针对朝鲜的挑衅行为美国计划加强导弹防御，这只会加剧对抗态势。中国并敦促美国谨慎行事。
“反导问题事关全球和地区战略平衡与稳定，事关国家间战略互信，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
针对朝鲜“不负责任且鲁莽的挑衅”，美国国防部长哈格尔周五宣布了加强美国导弹防御体系的计划。朝鲜之前对美国发出了先发制人核打击的威胁。
洪磊指出，中国认为加强安全和解决核扩散问题最好通过外交途径。
“强化反导部署和军事同盟的做法，只会加剧对立，无助于问题的解决。中方希望有关国家从维护地区和平与稳定出发，本着负责任的态度，在反导问题上慎重行事，”他说道。
五角大楼表示，已经知会中国其加强导弹防御的决定，但拒绝描述中国的反应。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。