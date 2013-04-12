朝鲜伞兵在中朝边境附近跳伞 以展示军力

路透丹东4月12日（记者 Maxim Duncan） - 在与中国接壤的朝鲜边境附近，五名伞兵周五从一架外观老旧的直升机上跳下，以展示朝鲜军力。

在中国丹东的一位路透记者看到，有伞兵在新义州（Sinuiju）的演习中从一架苏联时期的直升机上跳下。

有五名伞兵从直升机上跳下并拉开了降落伞，直升机随后消失在鸭绿江沿岸的树林背后。

当时没有看到朝鲜进行其他军事活动的迹象。

还可看到六架同样老旧的轰炸机，静静地停在新义州机场的跑道旁。

进一步遥望，还能看到驻守在边境铁丝网围栏附近的朝鲜士兵，这些人没有佩带武器，他们席地而坐，有说有笑，一些农户则在他们身后的田地里耕作。

对面的中国丹东市像往常一样平静。随着朝鲜奠基人金日成诞辰的临近，在该市的一些街道上，可看到一些商贩用卡车装满了预定的成箱水果和日用品。

“真有国家害怕他们？”走在鸭绿江边的73岁中国人郑嘉（音）说道。“中国可能支持他们，但中国绝不会支持他们开战。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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