朝鲜伞兵在中朝边境附近跳伞 以展示军力

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透丹东4月12日（记者 Maxim Duncan） - 在与中国接壤的朝鲜边境附近，五名伞兵周五从一架外观老旧的直升机上跳下，以展示朝鲜军力。
在中国丹东的一位路透记者看到，有伞兵在新义州（Sinuiju）的演习中从一架苏联时期的直升机上跳下。
有五名伞兵从直升机上跳下并拉开了降落伞，直升机随后消失在鸭绿江沿岸的树林背后。
当时没有看到朝鲜进行其他军事活动的迹象。
还可看到六架同样老旧的轰炸机，静静地停在新义州机场的跑道旁。
进一步遥望，还能看到驻守在边境铁丝网围栏附近的朝鲜士兵，这些人没有佩带武器，他们席地而坐，有说有笑，一些农户则在他们身后的田地里耕作。
对面的中国丹东市像往常一样平静。随着朝鲜奠基人金日成诞辰的临近，在该市的一些街道上，可看到一些商贩用卡车装满了预定的成箱水果和日用品。
“真有国家害怕他们？”走在鸭绿江边的73岁中国人郑嘉（音）说道。“中国可能支持他们，但中国绝不会支持他们开战。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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