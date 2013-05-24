朝鲜称愿接受中方建议同各方对话

路透北京5月23日（记者 白宾/黄瑞黎） - 中国中央电视台报道称，朝鲜领导人金正恩特使崔龙海表示，朝鲜愿接受中方建议，同各方开展对话。

不过，启动对话似乎不太可能，因朝鲜一再表示不会放弃核武器，而美国又以朝鲜采取去核化重大举措为对话的先决条件。

朝鲜人民军总政治局长崔龙海对中国进行的访问，为大约六个月以来中朝双方进行的最高级别接触。

朝鲜2月进行第三次核试验，随后中国支持联合国制裁朝鲜并开始向朝鲜的银行施压，中朝关系因此受损。

崔龙海与中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山会面时表示，金正恩派他访华的目的是改善、巩固并发展中朝关系。

中央电视台报道称，崔龙海向刘云山表示：“朝方高度赞赏中方为维护半岛和平稳定、推动半岛问题重回对话协商轨道所做的巨大努力，愿接受中方建议，同有关各方开展对话。”

刘云山对崔龙海称：“朝鲜半岛和平稳定，符合本地区各国共同利益，希望有关各方坚持半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，采取切实行动缓和紧张局势，积极对话协商，尽早重启六方会谈，为实现半岛无核化和东北亚地区持久和平稳定不懈努力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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