王毅：中国在朝鲜半岛问题上有“红线”绝不允许生战生乱

路透北京3月8日 -中国外交部长王毅周六就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时称，中国在朝鲜半岛问题上始终有一条“红线”，就是绝不允许生战生乱。

中国是朝鲜最重要的外交和经济支持国，尽管该国的三次核试验及包括发射导弹在内的屡次磨刀霍霍之举，让中国对朝鲜的耐心遭遇严峻考验。

“朝鲜半岛就在中国的家门口。在半岛问题上，我们始终有一条‘红线’，就是绝不允许生战生乱，”王毅说。

王毅呼吁有关各方保持克制，并称核问题是目前的症结所在，只有实现了无核化，朝鲜半岛才有“真正和持久的和平”。

王毅重申，中国希望能够尽早重启六方会谈。

“对抗只能带来紧张，战争更会造成灾难，”王毅说。“谈比不谈好，早谈比晚谈好。”（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。