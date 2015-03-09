中国外长回应中朝领导人何时会晤 称“要看双方的方便”

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周日被问及中朝领导人今年能否实现会晤时称，两国领导人何时会晤，要看双方的方便。他并表示，中朝是友好邻邦。
王毅在回答中外记者提问时称：“我们珍视中朝传统友谊，致力于两国关系的正常发展。中朝关系有着牢固基础，不应也不会受一时一事的影响。”
王毅并指出，维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化，符合各方的共同利益。
他补充道：“当前，半岛局势又进入了敏感期，我们呼吁有关国家保持冷静克制，多说正面的话，多办积极的事，为重启六方会谈继续营造气氛，积累条件。”
金正恩担任朝鲜领导人以来尚未访华，而今年晚些时候预计将访问俄罗斯。
金正恩上任以来，中朝关系有所降温，且朝鲜在2013年无视国际社会警告和联合国制裁，进行了第三次核试验。
而中国国家主席习近平与韩国总统朴槿惠自上任以来，已经举行过六次会面，显示中韩关系日益紧密。（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)