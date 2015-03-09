中国外长回应中朝领导人何时会晤 称“要看双方的方便”

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周日被问及中朝领导人今年能否实现会晤时称，两国领导人何时会晤，要看双方的方便。他并表示，中朝是友好邻邦。

王毅在回答中外记者提问时称：“我们珍视中朝传统友谊，致力于两国关系的正常发展。中朝关系有着牢固基础，不应也不会受一时一事的影响。”

王毅并指出，维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化，符合各方的共同利益。

他补充道：“当前，半岛局势又进入了敏感期，我们呼吁有关国家保持冷静克制，多说正面的话，多办积极的事，为重启六方会谈继续营造气氛，积累条件。”

金正恩担任朝鲜领导人以来尚未访华，而今年晚些时候预计将访问俄罗斯。

金正恩上任以来，中朝关系有所降温，且朝鲜在2013年无视国际社会警告和联合国制裁，进行了第三次核试验。

而中国国家主席习近平与韩国总统朴槿惠自上任以来，已经举行过六次会面，显示中韩关系日益紧密。（完）

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