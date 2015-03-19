中国任命李进军担任驻朝鲜大使

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透北京3月19日 - 中国外交部周三发布公告称，中国国家主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免驻外大使。
公告称，习近平免去刘洪才的中国驻朝鲜特命全权大使职务；任命李进军为中国驻朝鲜特命全权大使。
李进军此前担任中联部副部长职务，刘洪才重新回到中联部工作。
李进军曾在德国留学，担任过中国驻缅甸和菲律宾大使。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。