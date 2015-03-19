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时事要闻 | 2015年 3月 19日 星期四 11:17 BJT

中国任命李进军担任驻朝鲜大使

路透北京3月19日 - 中国外交部周三发布公告称，中国国家主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免驻外大使。

公告称，习近平免去刘洪才的中国驻朝鲜特命全权大使职务；任命李进军为中国驻朝鲜特命全权大使。

李进军此前担任中联部副部长职务，刘洪才重新回到中联部工作。

李进军曾在德国留学，担任过中国驻缅甸和菲律宾大使。（完）

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