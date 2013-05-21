朝鲜释放被扣中国渔船和船员--船主

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月21日 - 据船主称，朝鲜方面周二释放了稍早在两国之间海域抓扣的一艘中国渔船及其船员。

中国官方媒体之前援引船主于学君的说法称，朝鲜方面要求支付60万元人民币才会放船和释放16名船员。

于学君曾对中国媒体表示，该船是5月5日晚被朝方抓扣，他在五天后向有关部门寻求帮助。

于学君在电话中告知路透，该船在周二凌晨被放回，他们没有向朝方支付任何款项。

他简短接受采访称，是中国外交部在与朝方进行协调，因此他并不清楚具体细节。

这并不是朝方首次扣押中国渔船，一年前，朝鲜曾将中国数艘渔船及其船员扣押两周后才释放。(完)