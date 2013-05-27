朝鲜称愿采取积极行动确保朝鲜半岛和平稳定

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Terril Yue Jones/黄瑞黎
路透北京5月24日 - 朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海与中国国家主席习近平会面时表示，朝鲜愿意采取积极行动确保朝鲜半岛的和平稳定。
中国试图让朝鲜重回谈判桌，但崔龙海并未表示朝鲜愿意放弃核项目，而美国则以朝鲜采取去核化重大举措作为启动对话的先决条件。
崔龙海是约六个月以来访问中国的最高级别朝鲜官员，他在访问期间与习近平及其他中国官员进行了会面。
中国官方媒体报道称，崔龙海转交了金正恩给习近平的一封亲笔信。
“朝方愿与有关各方共同努力，通过六方会谈等多种形式的对话协商妥善解决相关问题，维护半岛和平稳定，”新华社援引崔龙海的话报道称。
“朝方愿为此采取积极行动，”崔龙海说道。
习近平对崔龙海称，朝鲜半岛无核化是所有人民的愿望，也是必然趋势，问题应通过对话协商解决。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
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