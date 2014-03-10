王毅：中国在朝鲜半岛问题上有“红线”绝不允许生战生乱

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周六就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时称，中国在朝鲜半岛问题上始终有一条“红线”，就是绝不允许生战生乱。
中国是朝鲜最重要的外交和经济支持国，尽管该国的三次核试验及包括发射导弹在内的屡次磨刀霍霍之举，让中国对朝鲜的耐心遭遇严峻考验。
“朝鲜半岛就在中国的家门口。在半岛问题上，我们始终有一条‘红线’，就是绝不允许生战生乱，”王毅说。
王毅呼吁有关各方保持克制，并称核问题是目前的症结所在，只有实现了无核化，朝鲜半岛才有“真正和持久的和平”。
王毅重申，中国希望能够尽早重启六方会谈。
“对抗只能带来紧张，战争更会造成灾难，”王毅说。“谈比不谈好，早谈比晚谈好。”(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。