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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 15:55 BJT

东北亚情势: 中国外交部再度呼吁朝鲜半岛有关各方保持克制

路透北京1月25日 - 关于朝鲜(北韩)试射火箭及核试验争议,中国周五再度呼吁有关各方保持克制,并避免采取可能会加剧紧张情势的行动.

朝鲜扬言若首尔当局加入新一轮的联合国加紧制裁行动,将会对韩国发动攻击;美国方面在平壤上月发射火箭之后已经宣布更多单方面经济制裁.

中国方面的评论是在周五的外交部例行记者会上发表.(完)
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