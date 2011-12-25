日本首相野田佳彦访华

日本首相野田佳彦周日对中国国务院总理温家宝称，朝鲜最高领导人金正日去世後，维护朝鲜半岛稳定符合中日两国的共同利益。野田佳彦在为期两天的访华之行中对温家宝表示：''朝鲜半岛的和平与稳定符合日中共同利益。''朝鲜在12月19日宣布金正日去世消息後，野田佳彦是该地区首位访华的领导人。路透