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时事要闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:09 BJT

中国愿与日本共同维护朝鲜半岛稳定

路透北京12月21日电---中国外交部长杨洁篪周二与日本外相玄叶光一郎通电话，就朝鲜领导人金正日逝世交换意见。杨洁篪表示，维护朝鲜半岛稳定符合各方共同利益。

据新华社报导，杨洁篪告诉玄叶光一郎："维护朝鲜半岛和平稳定符合各方共同利益。"

"中方愿同日方一道，共同为维护半岛和地区和平稳定继续作出努力。"

杨洁篪此前与韩国外长金星焕及美国国务卿希拉里通电话交换意见时，也表达了类似的愿望。

总的来说，中国的表态凸显其希望避免金正日去世後在朝鲜问题上起纷争。

日本首相野田佳彦将於本周末访问中国，朝鲜问题必将是中日高层对话中的一个重点。杨洁篪在与玄叶光一郎通电话时，也就野田佳彦未来访问的安排做了讨论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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