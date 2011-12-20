中国称相信金正恩将建设强盛国家

路透北京12月19日电（记者 Chris Buckley/Ben Blanchard）---中国中共中央就朝鲜最高领导人金正日去世向朝鲜发去唁电，表示相信朝鲜在金正恩的领导下将建设强盛国家，并承诺支持朝鲜。

中央电视台《新闻联播》节目播出了唁电内容。唁电写道："朝鲜劳动党书记、国防委员会委员长、朝鲜人民军最高司令官金正日同志不幸与世长辞，我们谨以无比沉痛的心情向全体朝鲜人民致以最深切的哀悼和最诚挚的慰问。"

唁电称，"中国人民将永远怀念他"，并将金正日称为"伟大领导者"、"中国人民的亲密朋友"。

"我们相信朝鲜人民必将继承金正日同志的遗志，紧密团结在朝鲜劳动党的周围，在金正恩同志的领导下化悲痛为力量，为建设社会主义强盛国家，实现朝鲜半岛的持久和平继续前进。"

朝鲜饱受贫困折磨，且因自2006年以来的核试验和导弹试验，而遭到国际制裁，该国因而向俄罗斯和中国寻求帮助，以填补韩国和美国中断对其经济援助而产生的缺口。

金正日很少外出访问，但过去18个月曾四度访问中国，还在8月对俄罗斯进行了近10年来的首次访问。

唁电还称："我们坚信在双方共同努力下，中朝两党两国和两国人民的友谊必将巩固和发展下去，中国人民将永远与朝鲜人民站在一起。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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