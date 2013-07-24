（更正）中国国家副主席李源潮将访问朝鲜

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
(更正：原文最后一段“祝贺金正恩就任朝鲜领导人”有误，改为“当时是金正恩首次公开参与外交活动”。)
路透北京7月24日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国国家副主席李源潮将率领代表团访问朝鲜，并参加纪念朝鲜战争结束60周年的庆祝活动。
李源潮是中共中央政治局委员，但不是中央政治局常委。
中国外交部宣布，李源潮将于7月25-28日访问朝鲜。
复旦大学朝鲜问题专家蔡健认为，这是因为发生了很多影响两国关系的新问题。
蔡健预计，中朝双方将讨论朝鲜经济改革和去核化等问题。
上一次中国高层访问朝鲜是在2010年10月，时任中央政法委员会书记周永康率领代表团访朝，当时是金正恩首次公开参与外交活动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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