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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 16:29 BJT

更正-中国国家副主席李源潮将访问朝鲜

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“当时是金正恩首次公开参与外交活动”，非“祝贺金正恩就任朝鲜领导人”)

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月24日 - 中国国家副主席李源潮将率领代表团访问朝鲜，并参加纪念朝鲜战争结束60周年的庆祝活动。

李源潮是中共中央政治局委员，但不是中央政治局常委。

中国外交部宣布，李源潮将于7月25-28日访问朝鲜。

复旦大学朝鲜问题专家蔡健认为，这是因为发生了很多影响两国关系的新问题。

蔡健预计，中朝双方将讨论朝鲜经济改革和去核化等问题。

上一次中国高层访问朝鲜是在2010年10月，时任中央政法委员会书记的周永康率领代表团访朝，当时是金正恩首次公开参与外交活动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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