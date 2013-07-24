更正-中国国家副主席李源潮将访问朝鲜

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：因译文有误，内文最后一段改为“当时是金正恩首次公开参与外交活动”，非“祝贺金正恩就任朝鲜领导人”)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月24日 - 中国国家副主席李源潮将率领代表团访问朝鲜，并参加纪念朝鲜战争结束60周年的庆祝活动。
李源潮是中共中央政治局委员，但不是中央政治局常委。
中国外交部宣布，李源潮将于7月25-28日访问朝鲜。
复旦大学朝鲜问题专家蔡健认为，这是因为发生了很多影响两国关系的新问题。
蔡健预计，中朝双方将讨论朝鲜经济改革和去核化等问题。
上一次中国高层访问朝鲜是在2010年10月，时任中央政法委员会书记的周永康率领代表团访朝，当时是金正恩首次公开参与外交活动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。