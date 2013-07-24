更正-中国国家副主席李源潮将访问朝鲜

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“当时是金正恩首次公开参与外交活动”，非“祝贺金正恩就任朝鲜领导人”)

路透北京7月24日 - 中国国家副主席李源潮将率领代表团访问朝鲜，并参加纪念朝鲜战争结束60周年的庆祝活动。

李源潮是中共中央政治局委员，但不是中央政治局常委。

复旦大学朝鲜问题专家蔡健认为，这是因为发生了很多影响两国关系的新问题。

上一次中国高层访问朝鲜是在2010年10月，时任中央政法委员会书记的周永康率领代表团访朝，当时是金正恩首次公开参与外交活动。（完）