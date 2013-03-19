中国警告朝鲜银行按许可在华经营业务--报道

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔3月19日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 中国监管机构似乎已警告朝鲜的银行，要求他们按许可经营在华业务，否则可能面临处罚危险。
韩国联合通讯社（Yonhap news agency）周二援引一位北京消息人士的话报道称，中国监管机构已向朝鲜四家金融机构发出警告。这四家金融机构中，有些已因援助朝鲜的核及导弹项目而成为联合国和美国的制裁对象。
报道称，迄今为止，对朝鲜这些银行的短期贷款和汇款业务，中国当局一直都是置若罔闻。
中国外交部发言人洪磊对记者就此的求证提问回应称，他并不知晓此事。
洪磊强调，中国是一个负责任的国家，一贯认真执行安理会有关决议，履行相关国际义务。
联合国安理会3月7日通过制裁决议，要求加强对朝鲜的金融制裁，命令对来往朝鲜的可疑货物进行强制性检查。
中国银监会和人行对记者寻求置评的要求未立即予以回应。
韩联社称，湍川商业银行（Tanchon Commercial Bank）、Korea Kwangson Banking Corp（KKBC）、朝鲜大成银行（Korea Daesong Bank）和金三角银行(Golden Triangle Bank)已接到中国银行监管机构要求他们按许可经营业务的通知。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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