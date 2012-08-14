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时事要闻 | 2012年 8月 14日 星期二 09:17 BJT

张成泽率团访华 商讨中朝经济合作

路透首尔8月13日电（记者 Jack Kim）---朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽（Jang Song-thaek）周一前往北京，商讨中朝商业合作项目。

金正恩此前曾向中方表示，他的首要任务是发展朝鲜经济。

朝中社称：“朝中联合指导委员会代表团周一前往中国北京，参加委员会第三次会议。”

该代表团由朝方主席张成泽率领。

报导称，此次会议将商讨位於朝鲜罗先（Rason）和中朝边境黄金坪（Hwanggumphyong）的经济合作项目。

报导没有透露关於合作项目及代表团其他成员的细节。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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