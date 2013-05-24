东北亚情势：中国外交部称，希望朝鲜特使到达能缓解地区紧张局势

路透北京5月24日 - 中国外交部发言人洪磊周五表示，希望朝鲜(北韩)特使的到访能缓解地区紧张局势，并有助于朝鲜半岛无核化的努力。

洪磊在例行记者会上表示，“我们希望这次到访能缓解朝鲜半岛当前的紧张局势，推动半岛无核化的努力，”。

据中国媒体报导，朝鲜领导人所派遣的特使崔龙海本周与中国官员会面，并表示朝鲜愿意恢复谈判。

虽然中国是朝鲜最重要的经济和政治支持者，但两国之间的关系也变得愈发紧张。(完)