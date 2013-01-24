中国就朝鲜计划进行核试验敦促相关方保持冷静克制

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京1月24日 - 对于朝鲜表示将针对美国进行更多火箭发射活动和一次核试验，中国周四呼吁相关方保持冷静克制。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上发表了上述言论。
洪磊表示，中方希望有关各方都能保持冷静，谨言慎行，不要采取可能导致地区局势紧张升级的举措。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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