美官员称朝鲜导弹运输车底盘或来自中国

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿4月21日电（记者 Matt Spetalnick）---美国一名官员周六称，美国认为，朝鲜近期阅兵式中的导弹运输车的底盘是购自中国一家公司。美国将对中国政府施压，要求其严格执行联合国对朝军售禁令。
这名美方高级官员称，奥巴马政府怀疑，中国制造商向朝鲜出售导弹运输车底盘--并非整车，可能是在出售时认为仅为民用，意味着，此举并未故意违反联合国对朝制裁。
但朝鲜本月稍早的火箭发射事件，造成地区局势紧张化，这类交易在此时曝光，引发美国担忧，中国是否严格遵守对朝军售禁令。
朝鲜周日在平壤举行阅兵式，美国发现其运输发射系统零件产自中国，特别是一辆装载导弹的大型卡车。《纽约时报》最先对上述发现进行了报 道。
《纽约时报》称，美国政府怀疑，参与交易的中方制造商是湖北三江。上述美方官员确认了美政府对此事的具体看法，称该公司可能是将底盘出售给一家掩盖买家真实身份的皮包公司。
中方否认违反任何规定，但一些西方军事专家称，在朝鲜纪念金日成的阅兵式上亮相的一辆八驱现代导弹运输车，是中国设计的，很可能是在中国生产制造的。
美国国防部长帕内塔周四对国会议员称，中国对朝鲜导弹项目提供了一些援助，但他表示，并不了解具体细节。
美国官员称，白宫计划向中方表达担忧，并利用此事向中方施压，要求其严格执行对朝制裁。但尚不清楚美方提出担忧的具体方式。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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