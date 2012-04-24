白宫指责中国向朝鲜出售导弹运输车零配件

路透华盛顿4月23日电---美国白宫周一称，就一家中国公司向朝鲜出售近期阅兵式中导弹运输车的零配件一事，已向中国政府提出指责。

美国一位高级官员本周六称，奥巴马政府怀疑中国制造商向朝鲜出售导弹运输车的底盘和其他零配件，并计划利用此事向中国施压，要求其更严格地执行针对朝鲜的制裁。

朝鲜本月稍早失败的火箭发射，造成地区局势紧张化，引发外界担心该国可能准备进行又一次的核装置试验。美国的上述发现在此期间也随之曝光。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，“美国将继续与包括中国在内的国际社会合作，执行针对朝鲜弹道导弹和核项目的制裁。”

“我们已经向中国政府提出指责……这是我们就朝鲜问题保持密切磋商的一部分，”他对记者称。美方怀疑朝鲜阅兵式中的车辆，特别是一辆可装载导弹的大卡车的部分零部件产自中国。

上述美国官员称，美国政府怀疑涉及的中国企业湖北三江并没有向朝鲜出售整车，而是出售了认为将用於民的零配件，表明此举并非故意违反对朝鲜的军事相关销售禁令。

该官员还表示，这家公司可能是将这些零配件出售给了一家掩盖买家真实身份的皮包公司。这位官员在证实这些详情时不愿透露姓名。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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