金正恩曾希望9月访华 中方低调推延--消息人士

两位消息人士称，朝鲜领导人金正恩曾希望9月访华，不过由於中国领导层换届和其他一些原因，中国低调推延了这一请求。金正恩的姑父张成泽8月访华时转达了金正恩希望9月访华的想法。不过中国谨慎地推延了该请求。金正恩访华并没有新的时间表。图为金正恩资料图片。路透