温家宝鼓励朝鲜用市场机制修复经济

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透上海8月18日电---中国国有媒体周六报导称，中国国务院总理温家宝鼓励朝鲜允许“市场机制”帮助其修复经济。
温家宝周五在北京会见了朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽。自金正恩去年12月接管朝鲜政权以来，张成泽是访问中国的最高级别朝鲜官员。
温家宝建议朝鲜放松对市场力量的限制，还建议朝鲜通过改善法律法规、鼓励企业投资和改革海关服务等推动经济增长。
中国国家主席胡锦涛也会见了张成泽，展示了对朝鲜及该国新领导层的支持。张成泽被视为朝鲜尝试改革的推动力量。
中国政府在处理与朝鲜关系问题上感到棘手，尽管中国视朝鲜为中国与驻韩美军的重要战略缓冲区，但朝鲜常常表现的比中国希望的更难相处，特别是针对韩国问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。