温家宝鼓励朝鲜用市场机制修复经济

路透上海8月18日电---中国国有媒体周六报导称，中国国务院总理温家宝鼓励朝鲜允许“市场机制”帮助其修复经济。

温家宝周五在北京会见了朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽。自金正恩去年12月接管朝鲜政权以来，张成泽是访问中国的最高级别朝鲜官员。

温家宝建议朝鲜放松对市场力量的限制，还建议朝鲜通过改善法律法规、鼓励企业投资和改革海关服务等推动经济增长。

中国国家主席胡锦涛也会见了张成泽，展示了对朝鲜及该国新领导层的支持。张成泽被视为朝鲜尝试改革的推动力量。

中国政府在处理与朝鲜关系问题上感到棘手，尽管中国视朝鲜为中国与驻韩美军的重要战略缓冲区，但朝鲜常常表现的比中国希望的更难相处，特别是针对韩国问题。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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