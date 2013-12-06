崔龙海成张成泽落马后的“最大受益者”

路透首尔12月4日(记者 Jack Kim) -朝鲜“二号人物”张成泽落马后的最大受益者，是一位多年围绕在金氏王朝周围、但却始终远离聚光灯，直到三年前才走入人们视线的官员--崔龙海(Choe Ryong Hae)。

崔龙海现在看似是朝鲜领导人金正恩身边最有影响力的顾问。过去这一角色属于张成泽，但韩国情报机构周二称，张成泽已被免职。

根据分析人士和朝鲜脱逃者的说法，崔龙海很可能也逃脱不了张成泽的命运，因为金正恩现在被一群跟他年龄相仿的心腹所包围。

但目前来看，现年63岁的崔龙海是朝鲜军方最有势力的政治领导人，这在很大程度上是因为他父亲的关系。他的父亲曾与朝鲜建国领导人金日成共同反抗日本占领军。

崔龙海的家住在朝鲜的“紫禁城”中，这里是朝鲜达官显贵居住之地，他与朝鲜第二任领导人金正日一起长大。

朝鲜脱逃者张真晟(JangJin-sung)说：“崔龙海的父亲是一名与金日成一同抗击日本殖民统治的前游击队员。”张真晟曾经在朝鲜劳动党统战部工作。

“所以他的出身很特别。这也是军方为什么不反对提名他担任朝鲜人民军总政治局局长的原因。”

目前朝鲜政府还未承认或否认张成泽落马的消息。除了公开奉承金氏王朝，朝鲜很少透露领导层的细节。但分析朝鲜权力结构的专家表示，过去几个月朝鲜官方很少提到张成泽，崔龙海的提及次数反而有所增加。

表面上看，崔龙海是朝鲜政治集团中的显赫人士，显然是政坛实权派中排名金正恩之后级别最高的官员。

但直到就在金正日去世前不久，他在朝鲜劳动党内也只是担任过一些不太起眼的职务。崔龙海还曾在20世纪90年代卷入到贪腐丑闻中，但随后重获领导层青睐。

金正日在2010年授予崔龙海朝鲜人民军大将军衔，并提拔他在劳动党内多个关键职位就职。

金正恩给予了他更多影响力。现在，除了拥有朝鲜人民军总政治局局长的头衔外，崔龙海还是朝鲜劳动党中央政治局常委、朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长。今年他还被授予了次帅军衔。

今年6月，崔龙海还作为金正恩的特使与中国国家主席习近平会晤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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