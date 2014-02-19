澳大利亚一传教士在朝鲜被捕

路透首尔2月19日（记者 James Pearson） - 澳大利亚一位传教士的妻子KarenShort周三对路透称，她的丈夫John Short在朝鲜布道时被捕，为被朝鲜抓捕的第二名外籍传教士。

Karen Short称，她75岁的丈夫上周日在平壤被捕，这是其第二次前往朝鲜开展宗教工作。

“他不会被（朝鲜）共产党吓倒，”Karen Short从香港通过电话对路透称。

朝鲜一年多前拘捕了美籍传教士裴俊浩，以犯有蓄谋颠覆朝鲜政权罪判处其15年劳改。美国方面努力寻求朝方释放裴俊浩，但都徒劳无功。

“我不难过，我们是基督教传教士，我们因为我们的所作所为拥有强大的支持，”Karen Short说。

根据John Short家人的声明，这是John Short第二次前往朝鲜，他带有翻译成朝鲜语的宗教材料。

澳大利亚与朝鲜没有外交关系，目前正在通过本国驻首尔大使馆和瑞典驻平壤大使馆处理此事。

“我们正在与瑞典驻平壤官员密切联系，以寻求他们的协助来确定Short先生的身体状况，并且获得进一步的信息，”澳大利亚驻首尔大使馆发言人称。该发言人还称，他们在平壤提供领事服务的能力“极为有限。”

（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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