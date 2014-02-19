澳大利亚一传教士在朝鲜被捕

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透首尔2月19日（记者 James Pearson） - 澳大利亚一位传教士的妻子KarenShort周三对路透称，她的丈夫John Short在朝鲜布道时被捕，为被朝鲜抓捕的第二名外籍传教士。
Karen Short称，她75岁的丈夫上周日在平壤被捕，这是其第二次前往朝鲜开展宗教工作。
“他不会被（朝鲜）共产党吓倒，”Karen Short从香港通过电话对路透称。
朝鲜一年多前拘捕了美籍传教士裴俊浩，以犯有蓄谋颠覆朝鲜政权罪判处其15年劳改。美国方面努力寻求朝方释放裴俊浩，但都徒劳无功。
“我不难过，我们是基督教传教士，我们因为我们的所作所为拥有强大的支持，”Karen Short说。
根据John Short家人的声明，这是John Short第二次前往朝鲜，他带有翻译成朝鲜语的宗教材料。
澳大利亚与朝鲜没有外交关系，目前正在通过本国驻首尔大使馆和瑞典驻平壤大使馆处理此事。
“我们正在与瑞典驻平壤官员密切联系，以寻求他们的协助来确定Short先生的身体状况，并且获得进一步的信息，”澳大利亚驻首尔大使馆发言人称。该发言人还称，他们在平壤提供领事服务的能力“极为有限。”
（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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