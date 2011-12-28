分析：万一朝鲜垮台 该怎麽办？

路透首尔12月23日电(记者 Bill Tarrant/Raju Gopalakrishnan)---外交人士和分析家表示，朝鲜领导人金正日上周去世後，朝鲜政权看似正进行平稳过渡，但其垮台风险较之前升高，地区各国需与中国开始讨论此事。

问题在於，中国不愿探讨朝鲜垮台的可能性，未响应美国、日本和韩国的类似提议。

卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)副总裁包道格(Douglas Paal)表示："早就该与中国秘密商谈应急计划了。"

"中国不愿进行这种对话，尽管私下里，中国学者日益认识到这种会谈很有必要。"

尽管四国在金正日去世後进行过一系列磋商，但并无证据显示前述会谈已进行或正在计划中。

日本首相野田佳彦周末对中国进行访问，但两国除老生常谈外无实质成果。没有中国的认可，就无法协调针对朝鲜的应急计划，因中国毗邻朝鲜，且是朝鲜粮食和燃料的重要来源。

曾任朝鲜核问题六方会谈美国代表团团长的希尔(Christopher Hill)表示，很难与中国讨论朝鲜的不稳定前景。

"中国人在这些事情上总是容易激动，"他表示，并称维基解密披露美国外交密电一事，使得中国对於应急计划一事更为谨慎。

不过，朝鲜的权力过渡目前算得上顺利。

美国国防部发言人利特尔(George Little)表示："我们希望朝鲜能保持这样的情况。自金正日去世以来，我们未看到朝鲜军队有任何异常行动。"

但如果朝鲜的权力斗争升级，那麽真正该担心的还在後头。

如果中期而言朝鲜权力过渡不畅，中国、美国和朝鲜半岛周边国家可能面临多种困境，这可能包括内部冲突、大批难民外逃、兵变、朝鲜小型核武库失控或军事袭击等。

中国态度转变？

中国明年将进行领导人换届，也许拒不商讨朝鲜应急计划的立场会有所松动。

曾任美国驻韩国大使斯蒂芬斯(Kathleen Stephens)2010年2月22日外交密电显示，两名中国高官与时任韩国外交通商部次长千英宇(Chun Yung-woo)私下谈话时表示，中国可以接受一个在韩国控制下的统一朝鲜半岛。

据密电，千英宇称，这两名中国官员私下对他表示，"万一朝鲜垮台，（中国）显然将不欢迎美国在‘非军事区'以北的军事存在。"

但中国官员对他表示，中国"可以接受一个由韩国控制并以‘友好同盟'方式结盟美国的朝鲜半岛--只要其不敌视中国。"

美国在韩国有2.85万驻军，万一朝韩发生危机冲突，美方依然是美韩联军的统帅。

千英宇还在密电中告知斯蒂芬斯，如果朝鲜垮台，中国不会进行军事干预，他预计金正日死後两到三年内朝鲜政权将垮台。

上述两名中国高官的谈话并不代表中国政府对朝鲜的官方立场，不过中国对朝鲜的影响力有时可能是被高估了。

据美国外交密电，2009年4月时任中国外交部副部长何亚非在北京对一名美国外交官表示，朝鲜就像是个"被宠坏的孩子"，通过发射导弹等举动吸引美国注意力。

在金正日5月访华期间，中国官方称中朝两国是唇齿相依的关系。

简氏信息集团(IHS Jane's)分析人士Sarah McDowall表示："对中国而言，当务之急依然是避免发生任何可能危及朝鲜稳定的事。"

"但有时候，当朝鲜公然挑衅时，这一目标便与中国另一个外交政策目标发生冲突，即中国希望被视为一个负责任的全球大国。而中国近年来对朝鲜的态度，就是竭力在这两个目标间取得平衡。"

曾负责朝鲜问题的前日本外交官田中均(Hitoshi Tanaka)怀疑，如果朝鲜真的发生内乱，应急措施未必奏效。

他指出，韩国、中国、日本和美国都"忙于（就朝鲜的未来）收集、交换信息并分析对比"，但信息"非常非常有限。"

"让中国以最具建设性的方式合作......是非常重要的，因为很明显，中国是解决朝鲜问题的最後指望了。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。