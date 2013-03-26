朝鲜称对美国进入作战状态 攻击目标包括美国本土（更新版）

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透首尔3月26日 - 朝鲜周二称，该国战略火箭和远程火炮部队已经进入作战状态，并瞄准美国在关岛和夏威夷的军事基地以及美国本土。此前美国出动战略轰炸机参与军演对朝鲜构成威胁。
由朝鲜人民军最高司令部通过声明形式颁布的作战命令显示，自美韩本月初开始联合军演以来，朝鲜已发出了最新武力威胁。
韩国国防部称，尚未看到朝鲜将立即采取军事行动的迹象。
“朝鲜人民军最高司令部命令，从即刻起包括远程火炮部队和战略火箭部队在内的所有野战炮兵部队进入一级作战值班状态，瞄准位于美国本土、夏威夷和关岛军事基地的敌方目标。”朝鲜中央通讯社称。
韩国国防部称，没有监测到朝鲜军队的异动迹象，但将监控形势发展。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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