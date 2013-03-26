东北亚情势：北韩称对美国进入作战状态，攻击目标包括美国本土

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔3月26日 - 北韩(朝鲜)周二表示，在美国增加轰炸机的飞行次数对该国进行威胁之后，北韩战略火箭和远程炮兵部队已经受命对美国进入作战状态，并瞄向位于夏威夷、关岛美军基地及美国本土。
“从这个时刻起，朝鲜人民军最高司令部包括战略导弹部队、远程炮兵部队在内的所有野战炮兵军进入一号战斗值勤状态，目标瞄向位于美国本土、夏威夷和关岛等地的美军据点，”朝鲜中央通讯社称。
北韩此前曾威胁对美国和韩国进行核攻击，不过外界认为北韩不具备对美国本土进行核攻击的技术。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。