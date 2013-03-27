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时事要闻 | 2013年 3月 27日 星期三 08:57 BJT

美国谴责朝鲜对美军事基地发出的攻击威胁

路透华盛顿3月26日 - 针对朝鲜攻击美国军事基地的威胁，美国五角大楼周二予以谴责，称美国准备好对“任何突发情况”作出回应。

五角大楼发言人利特尔（George Little）表示：“我们对朝鲜提出的任何威胁都很关切。”

“他们需要停止威胁半岛和平，这对任何人都没有好处……我们准备对任何突发情况作出回应。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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