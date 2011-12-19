金正日死讯延迟凸显朝鲜信息黑洞

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透首尔12月19日电（记者 Jonathan Hopfner）---当今世界，很少有哪个国家领导人的死讯能够不被外界知晓。但金正日的情况实属例外，他过世的消息被捂了超过48个小时。Twitter上连只言片语都没有。
甚至连韩国情报机构都不知道金正日已於上周六早上过世。周一朝鲜国家电视台成为消息的独家发布机构。
看起来金正日的死讯被朝鲜高度保密。Facebook和Twitter上都没有任何相关信息，这和"阿拉伯之春"的情况完全不同。
韩国互联网用户对消息延迟的震惊程度几乎与消息本身相当。
"韩国情报机构在（朝鲜）的消息来源深度还比不上Twitter。韩国政府两天后才知道金正日的死讯令人感到非常遗憾，"Twitter用户Links_Arc评论道。
"韩国现任政府对朝鲜采取的敌对政策导致双方的沟通渠道闭塞，中国对朝鲜的影响增强，"用户EuiQKIM称。
分析师称，朝鲜的通信基础设施有限，政府对信息的封锁相对容易，因此"阿拉伯之春"的场面在此出现是几乎不可能的。
据联合国国际电信联盟数据，去年朝鲜每100名居民中，仅有不到两部手机，而韩国则为105部。
83%的韩国人有互联网可用，而对於朝鲜，除了平壤的少数政府部委、酒店和外交建筑之外，仍无网络接入。
韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）专家Cho Min称，有手机和互联网可以使用的朝鲜人是"支持政府、支持政体的。试图组织反抗，对他们而言无利可图。所以，从这个意义来说，它（手机）算不上有用的反政府工具"。
韩国博客作者对金正日死讯消息的反应，让竭力阻止消息传播的朝鲜当局安下心来。
尽管支持朝鲜的言论可以被解释为违反韩国国家安全规定，很多韩国Twitter用户还是发布信息对金正日的死亡表示惋惜，甚至对他赞扬。
用户"helliumgas"写道："我为金正日的亡魂祈祷。"（完）
编译：李富强/张家伟 发稿：王燕焜
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