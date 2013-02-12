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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 14:14 BJT

东北亚情势: 韩国确认朝鲜进行核试验

路透首尔2月12日 - 韩国总统顾问称称,确认朝鲜(北韩)进行核试验,并敦促朝鲜停止核项目.(完)
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