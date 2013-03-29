美国对朝立场更为强硬 韩国或受害

3月11日在朝韩停战区韩国坡州一侧拍到的韩国士兵巡逻场景。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔3月29日（记者 David Chance/Ju-min Park） - 美国本周派遣B-52重型轰炸机和B-2隐形轰炸机飞越韩国上空，对朝鲜实施警告；此举有引发朝鲜进攻韩国的风险，此前朝鲜发出的威胁原本可能正逐渐消失。

“看起来金正恩正在驾驶一辆火车兜风，”淑明女子大学朝鲜问题专家Lee Min-yong说道。

随着4月15日金日成诞辰纪念日的临近，以及大量朝鲜军人即将回到农田进行春耕，危机本来是向结束的方向演变。但是美国轰炸机飞越韩国改变了这一局面。

朝鲜中央通讯社发布的图片显示，金正恩草拟对美国隐形轰炸机飞越韩国的回应，并勾勒朝鲜导弹对美国在太平洋上的军事基地和美国本土的可能打击路线。

朝鲜对美国在太平洋上的军事基地和美国本土的导弹威胁可能有些扩大，因为朝鲜的远程导弹并未进行过测试。但是对韩国的威胁是真实的。

首尔距离非军事区只有40多公里，处在朝鲜大批火炮和飞毛腿导弹的威胁之下。而朝鲜最近一次对韩国实施炮击是在2010年。

国际战略研究所的研究显示，朝鲜80%的火力集中在非军事区100公里以内，包括约70万军队、8,000门火炮和2,000辆坦克。

中国中央党校学习时报副编审邓聿文认为，朝韩双方都不打算全面开战，但是发生冲突的风险上升。他认为一旦开战，“美国能像碾死蚂蚁一样把他(金正恩)打垮。”

“走火的风险是存在的。”邓聿文说道。“如果中国采取过于严厉的措施，朝鲜局势将更为不稳。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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