朝鲜囚犯称在集中营遭受过“难以启齿的暴行”--联合国调查报告

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月17日 - 联合国调查员周二称，朝鲜集中营的囚犯称他们遭受过堪比纳粹虐待般“难以启齿的暴行”，不仅忍饥挨饿，还被严刑拷打。
朝鲜人权问题调查委员会主席柯比（Michael Kirby）称，他们报告中的证据显示了一种让人不安的践踏人权模式。朝鲜很快就对该报告予以驳斥。
应日本、韩国及西方国家要求，联合国今年3月成立调查委员会调查朝鲜人权状况，以便为可能的刑事起诉做准备。
柯比称，初步调查结果以数十位朝鲜流亡者上月在首尔和东京公开听证会上提供的证词为基础，当中包括一些前政治犯集中营的囚犯。
他还称，朝鲜劳改营的卫星图片也支持初步调查结果。调查委员会曾多次要求前往朝鲜实地调查，但未获得批准。
“我相信大家会对此感到非常的不安和焦虑，也会有与艾森豪威尔将军及其他二战后参观过欧洲集中营的那些人同样的感觉，”柯比对记者说。
柯比指出，委员会将寻求确定哪些朝鲜机构及官员应当对此负责。
朝鲜外交官金永侯（Kim Yong Ho）驳斥该调查委员会的说法称，这是迫使朝鲜政权更迭的“政治阴谋”。金永侯在日内瓦论坛上称，调查委员会已被欧盟和日本政治化，“与美国的敌对政策同流合污”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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