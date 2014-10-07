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时事要闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:23 BJT

韩国朝鲜舰船在有争议海域交火

路透首尔10月7日 - 韩国国防部官员称，一艘韩国军舰周二在朝鲜巡逻艇越过半岛西部海域有争议的海上分界线后开火警告，之后朝鲜船只开枪还击并往回撤。

他对路透表示，韩方没有人员伤亡。

过去该水域摩擦频发，造成双方人员伤亡。朝鲜船只经常跨越所谓的北方界线，朝鲜对该界线不予承认。（完）

(翻译 张荻； 审校 白云)

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