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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 12:02 BJT

东北亚情势: 国际核试验监管机构称侦测到朝鲜"异常地震活动"

路透维也纳2月12日 - 一国际核试验监管机构周二称,侦测到朝鲜(北韩)发生"异常地震活动".之前数周外界揣测该国即将进行核试验.

"我们侦测到朝鲜发生异常地震活动,"全面禁止核试验条约组织发言人Annika Thunborg表示,但未提供进一步细节.(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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