张成泽亲信寻求韩国庇护--媒体

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透首尔12月6日 - 韩国当地媒体周五报道称，朝鲜“二号人物”张成泽的一名亲信正寻求韩国庇护。
韩国有线新闻网YTN电视台援引消息人士的说法报道称，张成泽的这名亲信大约在两个月前申请庇护，目前人在中国处于韩国官员的保护下。张成泽的这名亲信曾负责掌管张成泽的资金。
韩国统一部发言人Kim Eui-do表示，无法证实此人叛逃的报道。
韩国国家情报院本周表示，张成泽可能已在11月末被免职。他的两名亲信上月被处决。
上述报道尚未被证实。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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